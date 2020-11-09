Вот несколько фрагментов из писем, в которых Виктор Бабарико продолжает всех нас вдохновлять из-за решетки:





- Лучших слов о том, что беларусы влюбляются в беларусов, я и не слышал. Это ведь самое важное: «Людзьмi звацца!» И если я к этому хоть как-то причастен, то это дорогого стоит.





- Как же хочется верить в то, что людям стало интересно, что же за страна такая, в которой они родились и живут. Остался один шажок — и они поверят, что она может быть такой, какой они хотят ее видеть! А вера делает чудеса.





- Мне бы очень хотелось поблагодарить лично всех, кому я стал дорог. Чем больше таких людей, тем легче мне сохранить бодрость духа и тела.





Виктор Бабарико попросил опубликовать в свой День рождения стихотворение «Заповедь» — как послание всем беларусам, которые каждый день борются за свое право быть свободными. Он изменил концовку стихотворения Редьярда Киплинга.



Владей собой среди толпы смятенной, Тебя клянущей за смятенье всех, Верь сам в себя, наперекор вселенной, И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил — жди, не уставая, Пусть лгут лжецы — не снисходи до них; Умей прощать и не кажись, прощая, Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, И мыслить, мысли не обожествив; Равно встречай успех и поруганье, Не забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, Когда вся жизнь разрушена и снова Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить в радостной надежде, На карту все, что накопил с трудом, Все проиграть и нищим стать, как прежде, И никогда не пожалеть о том,

Умей принудить сердце, нервы, тело Тебе служить, когда в твоей груди Уже давно все пусто, все сгорело И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой; Будь прям и тверд с врагами и друзьями, Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье, Часов и дней неумолимый пульс, — Тогда весь мир ты примешь во владенье, Тогда, мой друг, ты будешь Беларус!

(На основе P. Киплинга в переводе М.Л. Лозинского)



Заметим, что фактически с выдвижения Виктором Бабарико своей кандидатуры на президентские выборы в мае и началась Беларусская Весна, которая, мы верим и надеемся, очень скоро завершится нашей Победой.

С Днем Рождения!



Учимся мечтать, не боимся мечтать и воплощаем мечты в реальность!