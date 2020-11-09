Во всей Гомельской области вводят обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим вводят с 9 ноября во всех районах региона Гомельщины.
Об этом на еженедельном совещании сообщил глава области Геннадий Соловей.
Это значит, что жители области должны будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на недвижимых и движимых объектах и в организациях всех форм собственности.
Обязательно маски нужно будет надевать при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие объекты.
Решение вызвано в том числе несоблюдением жителями области социальной дистанции.
Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий, а совещания максимально переводят в формат видеоконференций.
Источник: gp.by
12:56 09/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение