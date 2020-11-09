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Очередной сбой в системе? Начальнику ИВС Пинского ГОВД объявлено предупреждение

Задержанные не обязаны оплачивать расходы на питание в ИВС.

Жительница Пинска (личные данные гражданки в редакции Медиа-Полесья имеются) обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГОВД, которые требовали от неё оплатить расходы на питание за время нахождения в изоляторе.

11 сентября 2020 года милиционеры составили в отношении девушки административный протокол по ч.1.ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и поместили в ИВС. 

14 сентября суд Пинского района и г.Пинска подвергнул её штрафу в размере 10 базовых величин.

После вынесения постановления суда конвоиры вручили пинчанке под роспись извещение, в котором предлагалось оплатить расходы на питание в ИВС Пинского ГОВД в размере 40 рублей 50 копеек за время нахождения в изоляторе – по 13 рублей 50 копеек в сутки. 

А в устной форме предупредили, что в случае неуплаты в течение месяца данной суммы ей будет начисляться пеня, кроме того, по причине этого долга она не сможет выехать за пределы страны.

Требования милиционеров в части взыскания расходов на питание пинчанка посчитала незаконными. Согласно п.2 ст. 18.6 Процессуально-Исполнительного Кодекса Республики Беларусь, расходы на питание административно арестованных возмещаются ими в порядке, установленном законодательством. 

Девушка находилась в ИВС в статусе задержанной, но не арестованной, а потому требования ч.2 ст. 8.6 Процессуально-Исполнительного Кодекса Республики Беларусь, считает она, на нее не должны распространяться.

Девушка обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГОВД.

Проведена проверка, в ходе которой факт нарушения законодательства в ИВС Пинского ГОВД подтвердился.

«При подготовке извещений об уплате расходов на питание начальником ИВС Веричем И.И. были допущены нарушения норм, установленных ПИКоАП Республики Беларусь, в связи с чем Пинской межрайонной прокуратурой последнему объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Оснований для применения иных мер прокурорского реагирования не установлено», – говорится в письме за подписью заместителя Пинского межрайонного прокурора А.В.Плескацевича.


Таким образом, хотя бы оплачивать расходы на питание в изоляторе временного содержания девушка не будет.
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