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К главной редакторке "Газеты Слонимской" пришли с обыском

В Слониме следователи проводят обыск дома у главной редакторки негосударственной «Газеты Слонімскай» Анны Володащук.

Как сообщает пресс-служба ОО "Белоруская ассоциация журналистов", обыск проводится с санкции прокурора в связи с появлением сообщений с оскорблениями в местных Telegram-каналах.

В разговоре с представителями БАЖ Анна Володащук подчеркнула, что не имеет отношения ни к Telegram-каналам, ни к оскорбительным сообщениям.

Обыск ее дома продолжается.
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