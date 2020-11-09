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Швед выслуживается. Мужчина сорвал госфлаг: СК состава преступления не нашел, прокуратура возбудила дело

Следователи не нашли состава преступления, но прокуратура возбудила уголовное дело

фото носит иллюстративный характер

Подробности уголовного дела с "осквернением" госфлага сообщила пресс-служба прокуратуры Могилевской области.

Инцидент произошел в Подгорьевском сельсовете Могилевского района. Как сообщили правоохранители, неизвестный ночью с 14 на 15 августа сорвал государственный флаг с балкона второго этажа здания сельисполкома, а на его место повесил БЧБ-флаг. 

Сорванный флаг следователи обнаружили тут же на балконе: как уточняется в документе, «в загрязненном виде - со следами от подошв обуви».

Во время предварительного следствия в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием в деянии состава преступления. И так как «госсимвол не получил существенных повреждений в результате противоправных действий».

После проверки материалов дела Могилевская райпрокуратура это постановление отменила и возбудила уголовное дело по статье 370 УК Беларуси.

"Такими действиями было выражено неуважительное и пренебрежительное отношение к государственному символу" - уверены в прокуратуре.

Дело направлено в Следственный комитет. Нарушителю грозит ограничение свободы до 1 года.

Напомним, что по сообщениям из разных источников, в СК происходит раскол - далево не все следовалеи готовы и хотят исполнять преступные приказы и закрывать глаза на происходящий в стране правовой дефолт.

Дело дошло до того, что Лукашенко готов расформировать СК, передав его полномочия МВД.

А вот прокуратура во главе с недавно назначенным генпрокурором Андреем Шведом дословно выполняет указание Лукашенко, что "иногда не до законов".
"Белорусский партизан"
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