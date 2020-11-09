Ужас! Тело 8-летнего мальчика нашли в ливневом колодце в Полоцке

Вечером 8 ноября в милицию обратился житель Полоцка, который сообщил о пропаже своего 8-летнего сына. В ходе поисковых мероприятий сотрудниками милиции в ливневом колодце недалеко от дома было обнаружено тело ребенка.





Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. В настоящее время допрошиваются родственники погибшего и дети, с которыми он играл накануне трагедии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.





Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Беларуси.