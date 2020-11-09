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Тамара Лисицкая: На ступеньках Минска кровь. Это невозможно в 21 веке, но это происходит!

Белорусская теле- и радиоведущая, режиссер и сценаристТамара Лисицкая высказалась о воскресных задержаниях в Минске.

Тамара Лисицкая: На ступеньках Минска кровь. Это невозможно в 21 веке, но это происходит!
"Когда говорят, что в Беларуси самые красивые девушки, надо  понимать, что мы имеем дело с прекрасным кокетством. Девушки всюду красивые. Нормальный мужчина всегда будет топить за девушек своей страны. И точно так же будет хвалить девушку той страны, которая нравится. 

Я про девушку. Ну, и про страну. 

Ольга Хижинкова. Мисс Беларусь. Столько помогала людям. Умница, звезда, душа, талант, боец, муза.

И красавица.

До такой девушки попробуй дотянись... О такой только мечтать... И делать что-то очень хорошее, чтобы она тебе улыбнулась... 

Да. Белорусские девушки очень красивые... Невероятные.

Ольга задержана сегодня на Марше.

Кроме Ольги, задержаны около 400 человек (по данным правозищитников на утро 9 ноября задержаны 1023 человека прим. БП). Среди них студенты, женщины, старики. 

На ступеньках Минска кровь. В  воздухе Минска - крик машин, людей, взрывы? выстрелы? Снова звуки этой невыносимой боли. 

Это невозможно в 21 веке в центре Европы.

Но это происходит в 21 веке в центре Европы", - написала Тамара Лисицкая в своем фейсбуке.
"Белорусский партизан"
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