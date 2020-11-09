



В субботу в Минске были задержаны 60 медиков, которые собирались на акцию протеста возле 1-й городской больницы. Некоторых из них спустя несколько часов отпустили, остальных — отправили в СИЗО до суда. Оксана Мороз — одна из задержанных врачей, которую отпустили, рассказала, как с ними обращался ОМОН.





— Я все еще на свободе, хотя вчера провела 8 часов в Ленинском РУВД. Забрали с акции врачей у 1-й клиники, которая еще не успела развернуться. «Забирающих» было гораздо больше, чем врачей — просто упаковали всех, кто был у главного корпуса у клиники.





Мы не сопротивлялись — нас не били и не тащили за ноги. Молодой омоновец, который задержал меня, явно хотел меня отпустить. Он вел меня от буса к бусу, а они были полные и он сказал: «Если и последний будет занят, вы тихо уходите». Но в последнем бусе были галантные, с*ка, ОМОНовцы и они сказали:"Мы подвинемся». Так нас «упаковали» — еще 4 врачей.





Доктор участковый терапевт начала им говорить, что нарушаются наши права при задержании, чем привела в бешенство омоновца-водителя. Он стал орать нам, врачам, взрослым людям с высшим образованием, что мы овцы, которыми руководят из интернета, и нам платят. Мы спросили не боится ли он заболеть, а мы будем его лечить, что он расценил, как угрозу.





Тут его и прорвало, он орал: «Меня лечат в поликлинике МВД, а если к вам, твари, приду, то будете лечить, как миленькие! Вы, с*ки, в Евроопт не ходите, вы ОМОН не УВАЖАЕТЕ!». Тут я не выдержала и спросила: «А есть за что?!». Тут он заорал: «Заткнитесь, а то краской помечу!».





За это время нас подвезли к автозакам и начали туда перегружать, сажая в клетки. Нас посадили втроём в одно отделение и места больше не было, но стали запихивать ещё одну девушку. Я сказала:"Вам не повезло- мы все толстые и не поместимся!" Но девушку все равно выпихнули и она ехала всю дорогу у меня на коленях. Ехали долго. Какая-то девушка в соседней клетки попыталась петь. Ей приказали заткнуться в грубой форме.





Когда приехали на место, сказали быстро выгружаться и загнали в гараж. Приказали:"Лицом к стене, руки на стену!" Я спросила"Мы разве опасные преступники, чтобы так стоять?! Я предпочитаю смотреть в глаза опасности." И развернулась прямо перед человеком, который нам это приказал, встретившись с ним взглядом. Он спросил:"Посмотрели и что?" Я ответила:"Похожи на вполне себе интеллигентного человека. Мы тоже тут все врачи с высшим образованием, не бандиты, не экстремисты, поэтому давайте будем уважать друг друга."









Он ушел, все развернулись и больше нас к стене не поворачивали.

Потом нас "обшманали", забрали и описали вещи, телефоны, деньги и отобрали ШНУРКИ. Потом составляли протоколы, фотографировали. У меня сложилось впечатление, что сотрудникам РУВД было где-то даже стыдно это делать- они понимают, что их деятельность сейчас- это беспредел.





Обращались с нами вежливо и даже где-то с сочувствием- передали от волонтеров воду и какую-то еду, Адаптол( успокоительные таблетки). Я сказала:" Наркоманы, у кого ломка, налетай!"





Мы все поддерживали друг друга, рассказывали анекдоты, истории из жизни. Потом почти всех мужчин и 3 женщин увезли на Окрестина- было не понятно, чем они руководствовались, выбирая жертвы.





Потом нас стали вызывать подписывать бредовый протокол, в котором у всех было написано, что мы участвовали в несанкционированном мероприятии с запрещённой атрибутикой, выкрикивали антиправительственные лозунги, мешали прохожим и прочий бред. На мое возмущение, что это же полный бред, "товарищ" посоветовал написать:"категорически не согласна."





Потом нас стали по одному, без предупреждения выпускать. Горжусь, что провела праздничный день в такой замечательной компании коллег! Жалею, что не было с собой телефона, чтобы запечатлеть эти моменты или, хотя бы, ручки, чтобы обменяться контактами.

Сегодня я прихожу в себя, отдыхаю. Но я не сломлена! Я по-прежнему против вранья и насилия!









Жыве Беларусь!