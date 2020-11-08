По воскресеньям в Полоцке проходят бесплатные экскурсии. На них обычно собирается несколько десятков человек. 8 ноября очередная экскурсия завершилась задержанием шести мужчин.





— На сегодняшней экскурсии присутствовали в гражданской одежде три представителя МВД. Они представились и ходили с экскурсантами до конца, — рассказала gorod214.by экскурсовод Лариса. — На площади Свободы экскурсия закончилась, люди начали расходиться. В это время подъехала милицейская машина, в нее забрали всех мужчин. Лозунгов во время экскурсии никто не выкрикивал, символики ни у кого не было видно. Возмущению собравшихся не было предела. Теперь мы собираемся писать прокурору, мэру и депутатам, а также в Министерство спорта и туризма.

Официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова сообщила, что у местной милиции была информация о возможном проведении протестной акции:





— Для установления личности и разбирательства шесть человек доставили в РОВД.







