В Греции за жестокое обращение с животными теперь могут приговорить к 10 годам
Парламент Греции принял закон, направленный на борьбу с жестоким обращением с животными.
Отныне жестокое обращение с животными, под которым подразумевается отравление, повешение, поджигание, нанесение увечий, будет считаться уголовным преступлением. Закон предусматривает для истязателей животных лишение свободы от одного года до десяти лет и штраф в размере от €5 тыс. до €15 тыс, пишет kommersant.ru
19:57 08/11/2020
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