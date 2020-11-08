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Митрополит Вениамин: "Мы осуждаем беззаконие, осуждаем насилие, несправедливость, осуждаем всякую неправду"

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин заявил, что Православная церковь осуждает всякое беззаконие, насилие, несправедливость и неправду.


"Если коснуться той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна, то можно сказать о том, что действительно по слову синода Белорусской православной церкви, которое было возвещено, мы осуждаем всякий грех и всякое беззаконие, осуждаем насилие, несправедливость, осуждаем всякую неправду", - подчеркнул митрополит. Видеозапись его проповеди опубликована на официальном портале БПЦ.

Он спросил, "справедливо ли возлагать вину" за то, что происходит сейчас в Беларуси "только на одну сторону, ведь ситуация складывается из многих составляющих".

"Мы должны преодолевать всякое зло, свидетельствовать против зла, но зло мы побеждаем добром", - заявил митрополит Вениамин и призвал уважать людей с отличающимися точками зрения.

Митрополит отметил, что тот, "кто превысил свои полномочия", "пусть прежде всего в душе своей покается, помолится, а если Богу будет угодно, то понесет и наказание по линии государственной".

"Но требовать око за око, зуб за зуб в нашем сегодняшнем мире, исполнения этой ветхозаветной заповеди, наверное, будет неправильно. Евангельский закон - совершенный закон, который призывает нас любить и ближнего, и дальнего, и врага. И важно, чтобы мы, христиане, не уходили с этой позиции", - цитирует interfax.by
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