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Это ли не дно? Правозащитники сообщили о 400 задержанных на акции протеста в Минске

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Минске превысило 400 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".


В "Весне" уточнили, что первые точечные задержания в столице начались около 12.00.

Среди задержанных несколько известных спортсменов - серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Кроме того, сообщают о задержании "Мисс Беларусь-2008" Ольги Хижинковой, она есть в списках "Весны". Также сегодня были задержаны несколько журналистов.

Фота: TUT.BY


По информации правозащитников, задержания проходили не только в Минске. Известно о задержанных в Ляховичах, Гомеле, Витебске, Бобруйске, Полоцке, Пинске, Жлобине.

Сегодня в Минске прошел несанкционированный оппозиционный "Марш народовластия". Участники акции планировали собраться в районе площади Свободы, но правоохранители провели там ряд задержаний.

Основной массе протестующих удалось собраться в районе стелы "Минск - город-Герой", но силовики разогнали их. Известно о задержаниях в этом районе.

Протестующим так и не удалось собраться в большую колонну, точечные задержания продолжались в разных районах города.
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