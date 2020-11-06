Белорусско-украинская граница явно не на замке, по крайней мере, прорехи имеются в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда. Российская спецслужба использует белорусов в качестве проводников для переправки своих агентов в Украину.









Такие выводы напрашиваются после прочтения постановления Винницкого городского суда об освобождении от уголовной ответственности гражданина России, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 (приготовление к совершению преступления) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины. Санкция статьи — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Документ был опубликован 30 октября на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

Легенда агента Северного

Начнем с середины этой истории. Утром 16 августа со стороны границы с Беларусью в пункт пропуска Выступовичи пришел мужчина, который предъявил украинским пограничникам паспорт гражданина РФ и обратился с заявлением о предоставлении ему политического убежища.





Беженца пограничники передали сотрудникам миграционной службы, а затем с ним побеседовали оперативники Службы безопасности Украины. Со слов россиянина, на родине он под психологическим и физическим давлением вынужден был сотрудничать с ФСБ. Якобы на протяжении 2013-2015 годов он собирал информацию о радикально настроенных гражданах, которые жили в Кемеровские области, и под псевдонимом Северный писал отчеты своему куратору. За что получал от ФСБ вознаграждение.





В феврале 2015 года мужчина переехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в организацию, которая занималась ремонтом на территории оборонного завода «Адмиралтейские верфи». Там он поддерживал связь и выполнял задания другого куратора ФСБ. А потом ему это все, как говорится, надоело, и он решил прекратить сотрудничество со спецслужбой. Сделать это можно было только одним способом, но, кроме Украины, бежать было некуда.





7 сентября агент Северный сам пришел в УСБ Винницкой области с письменным заявлением, что все, о чем он раньше рассказал, было разработанной его куратором легендой, а на самом деле он получил задание обрести в Украине статус беженца и заняться шпионской деятельностью. В частности, по его словам, он должен был проводить фото- и видеосъемку, собирать и передавать сведения о военных объектах, расположенных на территории Винницкого гарнизона. Несколько странно звучит, но каналом для связи с куратором и передачи информации агент назвал соцсеть «ВКонтакте».





Что касается саморазоблачения, то в постановлении суда отмечается, что россиянин, «оценив степень своей вины и возможность наступления тяжких последствий в виде возможного раскрытия его преступных намерений и привлечения к уголовной ответственности, решил на связь с представителем иностранного государства не выходить и добровольно заявил о полученном задании органам государственной власти Украины».





Благодарю этому агента Северного по ходатайству прокуратуры суд освободил от уголовной ответственности. В настоящее время, судя по всему, экс-шпион ожидает получения статуса беженца.

Белорусский след скандального дела

Самым интересным в этой шпионской истории оказался эпизод нелегального перехода белорусско-украинской границы. Как сообщил агент Северный, подготовка к его засылке в Украину началась в декабре 2019 года, когда от своего куратора в Санкт-Петербурге он получил задание съездить в Мозырь и познакомиться с местным жителем, который тайными тропами обеспечивает нелегальный переход границы. Что агент и сделал — съездил в Мозырь и установил контакт со своим будущим проводником.





6 августа агент получил от своего куратора 2 тысячи долларов, а 9 августа отправился в путь по заранее оговоренному маршруту: Санкт-Петербург — Кингисепп — Гдов — Псков — Себеж — Освея — Полоцк — Минск — Мозырь. В Мозыре он встретился с проводником, который помог ему пересечь белорусско-украинскую границу. По словам агента, шли они вдоль нефтепровода «Дружба», строго следуя инструкции его куратора в ФСБ. Неудавшийся шпион также сообщил все, что знал о мозырском проводнике, но имя этого человека в документе суда обезличено.





Сегодня постановление суда вступило в законную силу.



