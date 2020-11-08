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Почему снова лежит неподвижный человек около силовиков?

8 ноября на улице Мельникайте около силовиков лежал человек. Рядом с ним стояло три скорые.

Неподвижный человек лежит около силовиков в Минске 8 ноября 2020 года / ТГ-канал "Белые халаты"
 
Телеграм-канал "Белые халаты" пишет, что две из них были машинами силовиков:

"Читатели сообщают, что слышали выстрел. Вскоре сразу несколько карателей начали крутиться вокруг неподвижного человека, предположительно доставая перевязочные пакеты".

Есть и другая версия произошедшего: "Я не знаю был ли огнестрел. Женщина из моего дома сказала, что видела как его били. Но говорят, были выстрелы".
euroradio.fm
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