В Беларуси открыт сезон охоты на пушных зверей
В Беларуси открыт осенне-зимний сезон охоты на пушных животных. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Охотники могут охотиться на зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.
В светлое время суток разрешается охота на зайца-русака и зайца-беляка как ружейным, так и безружейным способами. При этом охотиться из ружья можно из засады, с подхода, загоном. Можно применять гладкоствольное охотничье оружие с патронами, дробью. Разрешено охотиться с использованием собак всех пород.
Охотиться на другие виды пушных животных разрешено днем с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Применять можно гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).
Также в ноябре охотникам разрешено добывать кабана, волка, лисицу, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, цаплю серую и цаплю белую большую, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, рябчика, куропатку серую, бобра, выдру. Продолжается сезон загонной охоты на копытных животных.
Охотясь на пушнину с применением гладкоствольного оружия, добытчикам запрещено иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин, а при повторном нарушении этой требования грозит лишение права на охоту.
14:21 08/11/2020
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