+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

О чем пишут политзаключенные и какое у них настроение

О беларуске, которая пишет сотни писем в СИЗО

О чем пишут политзаключенные и какое у них настроение
Открытки Насти политзаключенным

«Наладить связь с СИЗО КГБ сложнее всего»

Настя уже четыре месяца постоянно переписывается с беларускими политзаключенными — Виктором Бабарико, Машей Колесниковой и менее известными людьми из длинного списка, в котором уже 121 фамилия. За это время она отправила несколько сотен писем и открыток, и нам не известно ни о ком, кто ее в этом превзошел. The Village Беларусь спросил у Насти, как она обходит цензуру, какие метафоры использует в переписке с Виктором Бабарико и о чем разговаривает в письмах с незнакомыми людьми.


Настя — преподаватель английского языка, изучает дизайн интерьеров, рисует. Она родилась в маленьком городе Свислочь, оттуда переехала в Могилев, а потом в Минск. Об этом она рассказывает всем политзаключенным в первом письме.

Кому Настя написала первое письмо и с кем теперь переписывается постоянно
— Свои первые открытки политзаключенным я нарисовала сама акварелью и отправила Виктору и Эдуарду, вскоре после того, как их арестовали в середине июня. Тогда у меня был такой период, когда я не могла себе найти места — сначала было арестовано много людей по делу Тихановского, а потом Виктор и Эдуард Бабарико. Как только я узнала, что заключенным в тюрьму, оказывается, могут отправлять корреспонденцию даже незнакомые люди, а не только родственники, почувствовала желание это сделать. Просто потому, что это был единственный из доступных мне способ им помочь.

Чуть позже я прочла интервью какого-то бывшего политзаключенного, Санникова, если не ошибаюсь, в котором он говорил, что важно поддерживать всех политзаключенных. Тогда я решила всем отправлять открытки — на тот момент политзаключенных еще было человек 20-25. А в конце июня отправила первые письма — Виктору Бабарико и еще кому-то, уже точно не вспомню.

Каким-то чудом (позже я узнала, что заключенным в «американке» письма передают крайне редко, особенно от чужих людей) мое письмо дошло до Виктора Бабарико и еще нескольких политзаключенных. Первые ответы от них на свои письма я получила только 29 июля — до этого целый месяц я их отправляла в одну сторону, особо не рассчитывая на ответ. Я подозревала, что мои письма, скорее всего, не доходят до адресатов, но знала, что точно доходят до цензора. И до первых ответных писем я писала их, чтобы цензор понимал — мы не бросаем этих людей. К этому времени — концу июля я уже написала около 10 писем и штук 50 открыток, точное количество не назову, не считала.

Когда пришли первые ответы, я чуть не расплакалась. Помню, как держала их в руках на почте — внутри все тряслось и чуть не текли слезы. Взяла их в охапку и побежала к штабу, чтобы показать Маше Колесниковой.

После этого еще больше приободрилась и захотела наладить постоянную переписку хоть с кем-то. И вот уже больше 4 месяцев отправляю политзаключенным письма и открытки. За это время мне пришло в ответ 61 письмо, 2 из них — открытки. Раньше писала письма каждый день. Теперь, когда стало больше работы — пореже. Открытка — это минимальный уровень добра. Я их отправляю, когда нет сил или времени писать письма. Лучше что-то, чем ничего. Я это всем говорю, кто пишет мне в личку с вопросом, что делать, если я не знаю, о чем писать.

Письмо Виктора Бабарико 18.

"В этом письме о советских мультиках, английском языке, мотивации в обучении, бумажных или электронных книгах, добре, драниках из картошки и соли, моем коте и питомцах Виктора Дмитриевича".
На вопрос о том, с кем я переписываюсь регулярно, ответить сложно. От некоторых людей ответы приходят больше, чем через месяц — можно ли это считать постоянством? Но есть человек 10-15, с кем периодически есть связь: Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Владимир Цыганович (блогер MozgON, подозреваемый по «делу Тихановского» — The Village Беларусь), Артем Саков (член инициативной группы Светланы Тихановской, задержан после того пикета в Гродно, где задержали и самого Тихановского — The Village Беларусь), Максим Знак (но от него в последнее время письма перестали приходить), Александр Кабанов (брестский блогер — The Village Беларусь).

Самая бесперебойная связь у меня с Виктором Бабарико. До Эдуарда, видимо, не дошло ни одно мое письмо, по крайней мере, ни одного ответа от него я не получила.

Как работает цензура и какие письма не пропускает

— Из всех писем политзаключенным доходит процентов 20. Я до сих пор не разобралась, что именно может не понравится цензуре. В одном из последних писем Виктор Дмитриевич мне написал, что не нужно пытаться искать логику там, где ее нет (смеется). Он это сказал по другой теме, но к этой тоже очень подходит. Совершенно точно известно одно — нельзя ничего писать о политике и новостях, если только вы, конечно, не ставите целью впечатлить цензора. Я такой цели не ставлю, не оставляю в письмах «пасхалок» для цензора, мне важно, чтобы письмо дошло до адресата, даже если в нем будет написано о какой-то ерунде, например, как я собирала осенние листья. Мне кажется, что отсутствие писем куда хуже, чем даже нелепая открытка с текстом ни о чем.

Письмо Марии Колесниковой

Я поняла, что цензура не занимается вырезанием или замазыванием моих писем политзаключенным. Если им что-то не понравится, они просто не передают письмо. Дойдет письмо или нет, в некотором смысле зависит от конкретного СИЗО и цензора. Во всех изоляторах время от времени наступает период информационной блокады. И если твое письмо попало в «американку» как раз в этот момент, то оно просто бесследно исчезнет, а в других СИЗО заключенным все накопившиеся письма потом передают сразу пачкой.

Есть инсайд, что цензоры на «володарке», закрепленные за конкретными люди, больше жестят, чем те, которые разбирают письма на «общем столе». И если не писать номер камеры на конверте, вероятность, что письмо дойдет, становится повыше.

Сложнее всего наладить эпистолярную связь с заключенными в СИЗО КГБ. От Эдуарда за все время мне не пришло ни одного ответа, хотя я продолжаю ему настойчиво писать. Виктор Дмитриевич писал, что ему не пришло ни одной моей открытки. Вообще то, что мне удалось дописаться до Виктора Бабарико — это какое-то чудо, видимо, я им своими письмами просто надоела (смеется).

Первые мои открытки не дошли, как и первые письма, я думаю, из-за цензуры, потому что мои слова поддержки, скорее всего, были с политическим оттенком, хотя я уже не помню, что именно там написала. В первых письмах, по наивности, я всем рассказывала, что родом из города, где стоит единственный памятник Калиновскому в Беларуси и похоронен его брат. Естественно, такие письма цензоры не пропускают.

О чем пишут политзаключенные и какое у них настроение

— Некоторые люди пишут грустные письма. В основном это относительно молодые парни, у которых дома остались маленький ребенок и жена. Например, Игорь Лосик (администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» — The Village Беларусь) находится в очень подавленном состоянии и Левон Халатрян (волонтер штаба Виктора Бабарико — The Village Беларусь). Левон часто пишет, что он очень скучает по семье и в последнее время испытывают такую апатию, что как будто даже свыкся уже с тем, что разлучен с семьей. Недавно мне написала жена Левона с вопросом, как он, сказала, что муж ей не пишет никакого негатива, вероятно, чтобы не расстраивать, а ей важно знать, как он себя чувствует на самом деле, что пишет другим людям.

Многие сохраняют оптимизм и даже посмеиваются над своей ситуацией. Вот на днях пришло письмо от Александра Кабанова: «Со временем стало хуже. Вернее, не так — времени на чтение стало меньше. Готовлюсь к суду. Пишу мысли всякие-разные, скоро начну ознакомление с материалами дела. Это будет увлекательно. Люблю фентези! А фентези от СК — это вообще бестселлер». Дальше он пишет, что понимает — суд признает его виновным, потому что знает, какой у нас суд, но он к этому готов и, мол, ничего страшного.

Интересно, как политзаключенные, которые сидят в одном и том же СИЗО по-разному смотрят на одни и те же вещи. Вот, например, библиотека на «володарке» у них вызывает разные чувства. Кто-то пишет, что книг хватает и все ок, а Александр Василевич, например, очень недоволен тем, что доступ к библиотеке раз в две недели, каталога нет и книги приходится выбирать методом тыка. Он еще пошутил, что книги на английском не передают, потому что, видимо, не в состоянии оценить содержание.

Виктор Дмитриевич пишет очень добрые, наставнические письма. Я как-то пожаловалась, что дома холодно, нет отопления, а он мне порекомендовал купить носки с собачьей шерстью — она самая теплая. С ним у нас уже появилась своя шутка-метафора. Летом я ему писала, что у нас жара просто ужас, а он отвечал, что на улице так жарко, что даже бывают гром и гроза. В одном из недавних писем я написала, что последние пять месяцев для меня пронеслись как молния, на что он ответил: «время так интересно устроено, что для вас это молния, а я вижу только отблеск этой молнии на стене и слышу иногда грохот улицы». У меня есть ощущение, что Виктор Дмитриевич после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ повеселел, пишет более позитивные и оптимистичные письма. Уже строит планы на будущее и пишет, что «этот вопрос мы с вами уже обсудим за кофе с пирожным». Обреченности и фатализма у него особо никогда не было, но сейчас письма стали особенно приятные.

Маша Колесникова всегда пишет в письмах традиционное: «Вперед, не сдавайтесь, все будет хорошо!». С Машей мы лично знакомы — летом я приходила к ним в штаб показать письма от Виктора Дмитриевича.

Максим Знак как-то предложил в письме классную идею — сделать анкету, как когда-то в школе было популярно заполнять анкеты в тетрадках с вопросами, передавая их друг другу. Идея была в том, чтобы написать вопросы и свои ответы, а тот, кто их получит, должен оставить мои ответы себе, написать свои и отправить обратно. Я так и сделала — отправила Максиму, но от него ответ не пришел — видимо, анкета не дошла, и Маше — она прислала мне в ответ свою анкету. Это забавно. И помогает найти темы для общения.

У Лосика хоть и чувствуется тоска в письмах, он пишет «не понимаю, за что сижу», но он присылает прикольные рисунки.

Самые душевные письма у малоизвестных политзаключенных — миллион раз благодарят за то, что их помнят и говорят, что каждая открытка и любая весточка там воспринимается, как глоток свободы. Денис Кирещенко, который сидит в Гродно, рисовал мне в письмах солнышки. Читаешь некоторые письма от таких людей и хочется плакать.

Как придумывает, о чем писать

— Спрашивать у человека, который сидит в бетонном мешке, какой у него любимый праздник, кажется абсурдным, если на этом фокусироваться. И сначала писать письма мне было очень сложно и долго — на одно уходило часа полтора или даже два. А теперь я стала к этому относиться проще. Люди, которым я пишу, ведь тоже прекрасно понимают, почему я рассказываю им об осенних листьях, а не тысячах протестующих беларусов на улицах. И даже такие письма лучше, чем ничего.

Можно представить, что это как наша переписка в мессенджерах, только о-очень медленная. Первое письмо будет в любом случае нелепым, и это нормально, ведь ты пишешь незнакомому человеку, о котором часто в интернете нет никакой информации. Поэтому в первом письме я обычно рассказываю, кто я, из какого города, чем занимаюсь и честно признаюсь, что не знаю, о чем ему писать, но мне очень хочется (смеется) и обещаю писать, если он мне ответит. А потом темы для разговора возникают сами собой, когда люди что-то рассказывают о себе в ответ — о семье, домашних животных, книгах, которые читают. С Виктором Бабарико мы как-то обсуждали, стоит ли белить стволы деревьев.

На всех своих письмах ставлю обязательно дату и фотографирую их — чтобы не забыть, о чем писала. Виктор Дмитриевич как-то подсказал идею ставить нумеровать письма — чтобы было понятно, какое письмо затерялось, если что. Благодаря этому я знаю, что отправила ему уже 71 письмо. Из них пропало процентов 60.

После того как я начала писать письма, у меня появилось больше энергии и оптимизма. Теперь я меньше расстраиваюсь. Когда что-то делаешь, а не просто плачешь и грустишь из-за происходящего, появляется ощущение, что ты вносишь свой вклад в перемены и это приободряет. Даже если из пяти твоих писем до адресата дойдет только одно.
Ирина Горбач
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]