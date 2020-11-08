В Гомеле в день рождения сотрудники угрозыска задержали волонтера
Утром 8 ноября в Гомеле задержали волонтера Анастасию Сасыкбаеву.
Как стало известно «Сильным новостям», около 7:30 такси в котором ехала девушка остановили сотрудники уголовного розыска. Анастасию увезли в неизвестном направлении. Позже оказалось, что она в Центральном РОВД.
Сасыкбаева не один раз привлекалась к ответственности по статье 23.34. Она является частью гомельского волонтерского движения.
12:06 08/11/2020
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