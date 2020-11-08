В Гомеле в день рождения сотрудники угрозыска задержали волонтера













Как стало известно «Сильным новостям» , около 7:30 такси в котором ехала девушка остановили сотрудники уголовного розыска. Анастасию увезли в неизвестном направлении. Позже оказалось, что она в Центральном РОВД.





Сасыкбаева не один раз привлекалась к ответственности по статье 23.34. Она является частью гомельского волонтерского движения.



