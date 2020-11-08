Беларусь — страна с древней историей, красивыми традициями и невероятной природой. Недаром этот край называют «легкими Европы». Все, кто хоть раз бывал в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте или Гродно, безоговорочно влюблялись в эти места, их архитектуру, атмосферу.





Сегодня весь мир наблюдает за противостоянием белорусов и президента, а потому равнодушных к происходящему нет.





В том числе, и среди звезд. «Безусловно, я очень переживаю за свою родину, волнуюсь за родственников и друзей — мы с ними постоянно на связи. Регулярно читаю новости: с одной стороны, я рада тому, что белорусский народ единый, готовый высказывать свою точку зрения и требовать быть услышанными, но с другой — фотографии и видео с места событий ужасают.





Насилие я не поддерживаю!





Происходящее не может не трогать: так появилась наша с Максом Лоренсом песня «Белая Русь»», — делится с нами Бьянка, которая родилась и выросла в Минске.





Насилие не поддерживаем ни мы, ни кто-либо другой, ни сам белорусский народ. Так, все мы помним, как сотни девушек вышли на улицы своих городов в тот момент, когда их мужчины оказались запертыми в СИЗО. В попытках остановить насилие белоруски с цветами в руках выстроились в цепи солидарности лицом к лицу с ОМОНом.





Самый красивый мирный протест поддержали во всем мире.





Восхищается своими землячками и уроженка Минска Рита Дакота.





Мы тоже не смогли оставаться в стороне и в знак поддержки братского народа хотим напомнить о том, какая Беларусь сильная, красивая, стойкая. Скрасили этот материал своими воспоминаниями звезды-уроженцы Беларуси: они поделились с нами историями из детства, рассказали о любимых местах и о том, за что особенно любят свою родину.

Беларусь синеокая

Беларусь называют озерным краем — их во всей стране насчитывается более 10 тысяч. А рек вообще в два раза больше — 20,8 тысяч. Отсюда и народное название страны — Беларусь синеокая.





Виктория и Антон Макарские с детьми





Виктория Макарская рассказывает, что, несмотря на переезд в столицу России, они всей семьей регулярно приезжают на родину певицы. «Беларусь моя любимая! Родная моя страна с прекрасным образованием, медициной и самыми лучшими продуктами во всех сферах. Как хочется поскорее увидеть и обнять своих родных: мамочку и сестру.





Дико от того, что сейчас я не могу приехать на родную землю.





До недавнего времени мы регулярно ходили в походы с палатками в уникальный заповедник Браславские озера. Такая чистая природа! Сохраненные и ухоженные леса», — говорит Виктория.





Бьянка в детстве с мамой





Певице вторит и Бьянка, которая еще в 15 лет объездила почти всю страну с концертами. «Беларусь — невероятно красивая, одна из самых любимых моих стран. Абсолютно в каждом городе есть достопримечательности, которые поражают воображение: от Несвижского и Мирского замков до Браславских озер и озера Нарыч.





Густые леса, бескрайние поля с пшеницей и подсолнухами, повсюду цветут ромашки.





Обожаю Гомель, Гродно и Минск. Столица Беларуси — очень красивый европейский город, куда съезжается большое количество туристов, а также талантливых, добрых и щедрых людей. Несмотря на то, что я крайне редко бываю в родном городе, с друзьями мы и спустя много лет поддерживаем связь на расстоянии», — призналась королева русского RnB.





Солистка группы IOWA Катя Иванчикова местом своей силы называет деревню Будино в Могилевской области, где она отдыхает, когда приезжает в Беларусь.









«Я родилась в маленьком городке Чаусы, население которого насчитывало 10 тысяч человек. И, кажется, я точно знала половину! Мы росли во дворе — буквально.





Мама ставила на улице у окна красную коляску со мной, а бабушки, сидящие на лавочке, присматривали, соседские дети не давали заплакать, катая меня по двору.





Мы все не просто знали друг друга: соседи были как родня. Мы вместе переживали утраты, поддерживали друг друга, радовались каким-то событиям. Когда родители ссорились, мама забирала меня и уходила ночевать к соседке: меня укладывали спать, а мама с тетей Лидой сидели и говорили, наверное, до утра.





Деньги постоянно кочевали между квартирами по этажам: все семьи жили одалживаниями. Ключи от квартиры стабильно оставляли под ковриком. Писали записку и вставляли в прореху между косяком и дверью или просовывали в замочную скважину.





Любой мог взять ключ и войти в квартиру — но никто этого не делал.





Лишь однажды у нас украли видеомагнитофон, но уже вечером папа принес его обратно, отметив, что воришка — новенький в городе, но теперь он все знает и больше так делать не будет.





Я скучаю по праздникам, которые проходили летом на берегу реки Бася, — по этим огромным кострам, хороводам, где каждый человек — тебе друг. Еще скучаю по бабушке и ее белорусско-русским словечкам», — вспоминает Катя.





Отправляясь в другую страну, мы обязательно пробуем национальную кухню: блюда, как ничто другое, могут передать местный колорит.





В Беларуси вы точно не останетесь голодными.





«Первые мои вкусовые предпочтения определила бабушка. Она готовила дранку (подобие запеканки из тертого картофеля, жареного сала и лука, — прим. Woman.ru) в железном чугунке прямо в печи! А еще, конечно же, драники и самые вкусные блины с крахмалом», — дразнит Катя Иванчикова.





Бьянка тоже выросла на бабушкиных угощениях. «Обожаю драники и колдуны (картофельные драники с мясом, — прим. Woman.ru), а также щи, которые варила моя бабушка. Люблю белорусские соленья: помню, летом, когда я отдыхала у бабушки в деревне Прыпечыно, мы всей семьей ходили по грибы, сажали огурцы на огороде. Рядом с деревней была красивая речка, где мы с братом ловили рыбу», — делится певица.





Мы же вдобавок ко всему перечисленному настоятельно рекомендуем попробовать зуцы (котлеты из лесных грибов), зразы (картофельные котлеты с мясом), кныш (пышные пирожки с картофелем и другими начинками) и еще 101 блюдо из картофеля, которым славится Беларусь.



О людях

Виктория Макарская признается, что любит Беларусь не только за красоты природы, но и за людей. «Мои земляки, по моему мнению, самые добрые и терпеливые люди в мире. А еще самые ответственные. Если человек из Беларуси, я точно знаю: с ним можно иметь дело и быть уверенной, что тебя не обманут и не подведут», — рассказывает певица.





Макарские даже хотели остаться жить в Беларуси — планам помешал плотный график, обязывающий супругов быть большую часть времени в Москве. «Однако я не исключаю варианта, что мы со временем переедем ко мне на родину. Как минимум — мы мечтаем о даче где-нибудь на Лесном озере», — добавила Виктория.





Певица отметила, что родная страна занимает важное место в ее жизни по многим причинам.





«В Беларуси, на съемках сериала „Деревенский роман“, где Антон играл главную роль, я забеременела Ванечкой», — призналась Виктория.









Катя Иванчикова также подтвердила, что ее земляки — особенные люди. «В детстве у меня была забита каждая свободная минута: школа, музыкальная школа и районный дом культуры. Потом в моей жизни случился первый большой телевизионный конкурс, и весь мой город за меня тогда голосовал — оборвали линию канала СТВ! Знаю, сколько стоил им каждый телефонный звонок, и потому ценю еще сильнее такую веру в меня. Спасибо!» — добавила певица.

Белорусы хотят, чтобы их права и свободы уважали

Беларусь — страна с древней историей, красивыми традициями и захватывающей дух природой. А еще это страна с сильными, волевыми и яркими людьми, которые уважают себя, свои права и свободы. И пусть сегодня белорусам по-прежнему приходится бороться за это, мы желаем, чтобы скоро все изменилось — чтобы на улицах снова воцарился мир, а в домах — спокойствие.



