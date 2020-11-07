ВОЗ: коронавирус у норок обнаружен на фермах в шести странах
Всемирная организация здравоохранения Помимо Дании, зараженные новым коронавирусом норки обнаружены еще в пяти странах: Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Во всех случаях, считают в ВОЗ, вирус передался животным от людей. Однако, указывает Всемирная организация здравоохранения, существует вероятность и обратной передачи, пишет meduza.io
ВОЗ рекомендует усилить контроль над местами скопления животных, в первую очередь, над зверофермами с норками, соблюдать все меры биозащиты и продолжать исследование мутаций вируса у норок, о котором сообщили датские исследователи.
Власти Дании 5 ноября объявили, что уничтожат норок на всех зверофермах страны после того, как у животных был обнаружен мутировавший вирус COVID-19. Речь идет примерно о 17 миллионах норок. Дания — крупнейший в мире поставщик меха норки.
Ранее было известно о заразившихся коронавирусом норках на фермах в Испании и Нидерландах. В общей сложности в этих странах были уничтожены более 110 тысяч норок.
10:23 08/11/2020
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