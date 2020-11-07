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ВОЗ: коронавирус у норок обнаружен на фермах в шести странах

Всемирная организация здравоохранения Помимо Дании, зараженные новым коронавирусом норки обнаружены еще в пяти странах: Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).


Во всех случаях, считают в ВОЗ, вирус передался животным от людей. Однако, указывает Всемирная организация здравоохранения, существует вероятность и обратной передачи, пишет meduza.io

ВОЗ рекомендует усилить контроль над местами скопления животных, в первую очередь, над зверофермами с норками, соблюдать все меры биозащиты и продолжать исследование мутаций вируса у норок, о котором сообщили датские исследователи.

Власти Дании 5 ноября объявили, что уничтожат норок на всех зверофермах страны после того, как у животных был обнаружен мутировавший вирус COVID-19. Речь идет примерно о 17 миллионах норок. Дания — крупнейший в мире поставщик меха норки.

Ранее было известно о заразившихся коронавирусом норках на фермах в Испании и Нидерландах. В общей сложности в этих странах были уничтожены более 110 тысяч норок.
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