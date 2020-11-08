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И Большой без фонтана. Видео гостелерадиофонда: Минск в формате док в 1970-х

Документальный фильм «Минск» разместил на своем YouTube-канале Гостелерадиофонд России, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Картина датирована 1976 годом. Над ней работали Михаил Каневский и Борис Романенко.

Фильм снят в формате своеобразной видеоэкскурсии по столице Белорусской СССР. На кадрах можно увидеть много верхних планов Минска, набережную Свислочи и многие другие знакомые минчанам места.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook  Гостелерадиофонд России разместил документальный фильм о Белорусской СССР «Белоруссия — республика моя», снятый документалистами творческого объединения «Летапiс» в 1975 году.  В фильме также демонстрируют кадры с улиц Минска, знаковых предприятий и учебных заведений.
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