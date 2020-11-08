Средний возраст минчанок в 2019 г. составил 41,5 года









Из общей численности представительниц прекрасного пола в столице на долю девочек в возрасте до 15 лет в 2019 году приходилось 14,8 %. Численность минчанок трудоспособного возраста составляла 56,5 %, а старше трудоспособного возраста — 28,7 %.





В Минске в 2019 году проживали 540,1 тыс. женщин репродуктивного возраста. При этом в ведомстве отмечают сокращение доли женщин репродуктивного возраста от общего числа жительниц столицы (57,2 % в 1999 году, 49,7 % в 2019 году).



