















Как сообщает правозащитный центр «Весна», после дворового концерта на ул. Есенина около 19:30 был задержан музыкант Павел Аркелян.





Вечером после концерта во дворе на Каменной Горке задержали группу "Рэха" (Андрусь Такинданг, Игорь Осидченко, Константин Лисецкий, Леонид Павленок). Музыкантов вытащили прямо из такси.





"Несколько бусов с черными силовиками заблокировали машину Яндекс.такси. Всю группу забрали", - сообщил Белсат со ссылкой на очевидцев.





Всего по стране вчера было задержано более 70 человек. В основном, в Минске.