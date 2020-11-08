В США разбился вертолет, но в нем уцелело донорское сердце
В американском городе Сан-Диего при посадке на крыше больницы 6 ноября потерпел крушение вертолет, на котором доставляли донорское сердце.
Скриншот видео FOX News
Медики сообщили, что орган не пострадал, и его успешно пересадили нуждающемуся пациенту, пишет FOX News.
Вертолет перевернулся на бок, а вокруг воздушного судна остались лужи неизвестной жидкости. Хвостовая часть летательного аппарата свешивалась за борт вертолетной площадки.
Пилот получил ранения.
Сердце для трансплантации достали из салона и передали врачу. Но врач с боксом споткнулся, упал и выронил его на крыше госпиталя.
В больнице сообщили, что сердце не пострадало, через два часа его успешно пересадили пациенту, перевод БелТА
08:24 08/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение