В БГМУ опровергли информацию о восстановлении отчисленных студентов
Ректорат Белорусского государственного медицинского университета опроверг информацию, которая появлялась ранее в различных СМИ о том, что в вузе начали восстанавливать студентов, нарушивших образовательный процесс. Заявление на эту тему было размещено на сайте БГМУ.
Согласно обращению руководства вуза, перед тем, как принимать какое-либо решение по каждому студенту, были изучены все обстоятельства и причины, побудившие его нарушить образовательный процесс в учреждении образования. И только по результатам анализа данной информации, принимались те или иные дисциплинарные меры, в том числе отчисление.
Информацию же, размещенную на некоторых интернет-ресурсах о восстановлении ранее отчисленных студентов, там назвали фейком.
— Ректорат университета на сегодняшний день опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс, — говорится в заявлении.
По сведениям "Белорусского партизана", эта информация - полуправда. Просто есть студенты, которые уже уехали из Беларуси. С ними не провели разъяснительные беседы, соответственно, не восстановили.
"Белорусский партизан"
19:40 07/11/2020
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