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В Минске омоновец задержал девушку, которая шла с опавшими листьями в руках

В Минске задержали девушку, которая шла с опавшими листьями в руках.

Инцидент произошел недалеко от площади Победы. На видео, которая сняла читательница tut.by, видно, как к девушке подходит сотрудник ОМОНа и проводит ее в микроавтобус.


“Если это не 37-й, то что?” — задается риторическим вопросом автор видео.

7 ноября в Минске проходит традиционный для субботы Женский марш. По информации правозащитного центра “Весна”, известно как минимум о четырех девушках, которые были задержаны на акции.

Сегодня в столице также проходил и Марш медиков. Правозащитники сообщают минимум о 40 задержанных на этой акции.
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