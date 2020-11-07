



Как сообщает Грузия Online , передвижение пешеходов и транспортных средств ограничивается с 22:00 до 5:00 в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.





Комендантский час не будет распространяться на международные автомобильные перевозки, работников значимых медицинских, фармацевтических и медийных структур, а также курьеров.





В указанных городах Грузии закрывают муниципальные и частные детские сады и ограничивают число людей в муниципальном транспорте.





В Грузии суточный показатель заражений коронавирусом превысил две тысячи. Общее число случаев COVID-19 выросло до 54 852. Из них выздоровели 39 773, умер 441 человек.





Премьер-министр Георгий Гахария объявил о начале второй волны пандемии.