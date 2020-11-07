Вторая волна пандемии: в Грузии вводят комендантский час и закрывают детсады
В Грузии с понедельника, 9 ноября, в крупнейших городах вводят ночной комендантский час в рамках мер по сдерживанию второй волны коронавируса.
Как сообщает Грузия Online, передвижение пешеходов и транспортных средств ограничивается с 22:00 до 5:00 в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.
Комендантский час не будет распространяться на международные автомобильные перевозки, работников значимых медицинских, фармацевтических и медийных структур, а также курьеров.
В указанных городах Грузии закрывают муниципальные и частные детские сады и ограничивают число людей в муниципальном транспорте.
В Грузии суточный показатель заражений коронавирусом превысил две тысячи. Общее число случаев COVID-19 выросло до 54 852. Из них выздоровели 39 773, умер 441 человек.
Премьер-министр Георгий Гахария объявил о начале второй волны пандемии.
16:20 07/11/2020
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