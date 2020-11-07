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В Ошмянах водитель Audi на встречной полосе протаранил «скорую» с пациентом

6 ноября около 19.30 в городе Ошмяны произошло лобовое столкновение "скорой помощи" и Ауди, сообщили в ГАИ Гродно.




46-летний водитель "Ауди" двигался со стороны физкультурно-оздоровительного комплекса в направлении улицы Льнозаводской. По предварительной информации, в какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Форд" "скорой помощи", под управлением 52-летнего жителя Ошмянского района.

В Ошмянах водитель «Ауди» выехал на встречку и столкнулся с машиной «скорой помощи»

— Находящийся в транспортном средстве пациент был доставлен в учреждение здравоохранения на другом автомобиле скорой помощи. Травм в результате ДТП он не получил. А вот водителя "Ауди" с переломом ребер госпитализировали в реанимацию. Он к слову не был пристегнут ремнем безопасности, - уточнили в Гродненской ГАИ.

В результате столкновения у легкового автомобиля был повреждён топливный бак, чтобы избежать возгорания на место ДТП выбывали сотрудники МЧС.

Причины выезда "Ауди" на полосу встречного движения и иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.
s13.ru
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