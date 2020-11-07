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Коронавирус в Беларуси: новый суточный антирекорд

В Беларуси зарегистрированы 105 тыс. 283 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщает в субботу, 7 ноября, Минздрав.


Прирост заболевших за последние сутки — 997 человек. Это новый абсолютный суточный рекорд с начала пандемии.

Выздоровели и выписаны 90 тыс. 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По официальным данным, за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1004 пациента с коронавирусом, за последние сутки — три человека.

Медики фиксируют, что пневмонии во время этой волны COVID-19 стали более сложными, увеличилось количество кислородозависимых пневмоний. Также на многих объектах сейчас вводится масочный режим.


Часть отделений больниц в стране уже перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19. Из-за эпидемической ситуации в Минске приостанавливают плановую медпомощь для пациентов с хроническими кардиологическими заболеваниями. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.
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