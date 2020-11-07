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«Я видел подушку из хлеба в пыточной на Окрестина»

Мощное стихотворение Дмитрия Строцева.

Поэт Дмитрий Строцева написал об увиденном в СИЗО сразу после суда: «22 октября, после суда по скайпу, меня проводили в карцер, где я привел около трех часов в разговорах с бывшим полковником милиции, выступающим на стороне народа».

Речь идет о Сергее Масловском, экс-начальнике ГАИ Минской области, которому судьи выносят приговор за приговором за участие в мирных акциях протеста. Из изолятора на Окрестина он попал в госпиталь.

Дмитрий Строцев посвятил своему случайному собеседнику стихотворение:


Хлеб

Я видел

подушку из хлеба

в пыточной

на Окрестина

что еще сказать

о чудовищах

убивающих тело

+

Боже

посети истязаемых

скорченных

на бетонной постели

положивших под голову

хлеб причастия.

***

Напомним, что Дмитрий Строцев провел под арестом 13 суток. Он исчез утром 21 октября по дороге домой из банка. За несколько шагов от подъезда ему надели на голову мешок, погрузили в микроавтобус и отвезли в КГБ.
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