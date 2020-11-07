«Я видел подушку из хлеба в пыточной на Окрестина»

Поэт Дмитрий Строцева написал об увиденном в СИЗО сразу после суда: «22 октября, после суда по скайпу, меня проводили в карцер, где я привел около трех часов в разговорах с бывшим полковником милиции, выступающим на стороне народа».





Речь идет о Сергее Масловском, экс-начальнике ГАИ Минской области, которому судьи выносят приговор за приговором за участие в мирных акциях протеста. Из изолятора на Окрестина он попал в госпиталь.





Дмитрий Строцев посвятил своему случайному собеседнику стихотворение: