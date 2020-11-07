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В Минске для всех пассажиров открылась Зеленолужская линия метро

В Минске уже для всех пассажиров открылась Зеленолужская линия метро. Вчера третью ветку метро посещал Александр Лукашенко.



Сегодня запустили четыре станции новой Зеленолужской линии: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь". Их строили более пяти лет. По словам первых посетителей, пока что на станциях не работают некоторые траволаторы, лифты и эскалаторы. 

В будущем на Зеленолужской линии планируют открыть 14 станций. Уже началось строительство станций "Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец".
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