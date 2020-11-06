В Могилеве снова шантажируют детьми участников протеста
Правозащитники в телеграм-канале Mayday опубликовали историю Дениса Крайцева, которого задержали в дни акций протеста и сильно избили в Ленинском РОВД. Теперь силовики заинтересовались его дочерью.
В отдел образования Ленинского РОВД пришел документ под названием «Информация». В нем сообщается, что Денис Крайцев «принимает активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях». На документе подпись замначальника Ленинского РОВД Александра Пушина.
Из отдела образования пришел документ на имя директора школы № 23 с требованием провести социальное расследование в отношении 10-летней дочери Крайцева Даши. В школе ставится вопрос о постановке Крайцевых на учет как семьи в социально-опасном положении.
13:26 07/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение