На Юбилейной площади уже сломались автоматические двери.

На площади Богушевича закрыт вход и выход.

Почти на всех станциях 3 линии не работают эскалаторы.





На станции площадь Богушевича люди вообще не могут выйти из метро из-за проблем с эскалаторами.





Единственная станция без проблем - Ковальская слобода, однако там нет эскалаторов.