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На открытой с помпой третьей ветке метро в Минске сразу же начались поломки

На многих станциях люди даже не могут выйти наружу.

Вчера в Минске Лукашенко с помрой открыл новые станции метро, но тут же начались проблемы, пишет the_village_me:

На Юбилейной площади уже сломались автоматические двери. 


На площади Богушевича закрыт вход и выход.


Почти на всех станциях 3 линии не работают эскалаторы.

На станции площадь Богушевича люди вообще не могут выйти из метро из-за проблем с эскалаторами.

Единственная станция без проблем - Ковальская слобода, однако там нет эскалаторов.
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