Тихановская встретилась с белорусами на площади в Вене
Во время своего визита в Австрию лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с представителями белорусской общины в Вене.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.
Во встрече, которая прошла на площади Марии Терезии в центре города, приняли несколько десятков белорусов.
Представители белорусской общины выразили свою поддержку Светлане Тихановской и поблагодарили за ее устойчивостью. В ответ она отметила, что благодарить следует всем белорусам, которые не побоялись и вышли на улицы, протестуя против фальсификаций и полицейского произвола.
Во время встречи белорусы Вены передали Тихановской письма политзаключенным и пообщались с ней по отдельным вопросам белорусского протеста.
Как известно, Светлана Тихановская 5-6 ноября находилась с визитом в Австрии, в ходе которого встретилась с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем, представителями канцелярии президента, депутатами, а также послами стран-участниц ОБСЕ.
В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.
10:14 07/11/2020
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