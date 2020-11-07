Что не так?

Согласно статье 167 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Такие достаточные данные – это сведения о наличии телесных повреждений у жертвы, а также данные об обстоятельствах их причинения в совокупности: указание на причинение их сотрудниками органов внутренних дел, отсутствие данных о правомерном характере примененного насилия.





В статье 29 УПК перечислены обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Например, согласно популярному п.2 ч.1 ст.29 УПК, производство можно исключить за отсутствием в деянии состава преступления: это обстоятельство может быть установлено как в ходе проверки, так и в ходе расследования, и даже в ходе судебного разбирательства – тогда выносится оправдательный приговор.





«Неустановление лица, совершившего преступление, – не основание для отказа в возбуждении уголовного дела, – говорит Павел Сапелко. – Это обстоятельство как раз и свидетельствует о недостаточности предпринятых следователем усилий в поиске и сборе доказательств. То, что не нашли преступников, вполне объяснимо: в ходе проверки следователь не имеет права проводить важнейшие следственные действия – допрашивать свидетелей и потерпевшего, предупредив их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний, проводить между ними очную ставку, проводить следственный эксперимент, предъявлять к опознанию лица и предметы».





Что делать?

Павел Сапелко объясняет, что нужно делать после получения уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела:





обратиться к следователю с требованием выслать копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: там будут изложены сведения о полученных следователем доказательствах, произведен их анализ и указано основание отказа;

ознакомиться с материалами проверки – они будут содержать заключение эксперта о телесных повреждениях, протоколы опроса, осмотра и т.п., письменно ходатайствовав о предоставлении возможности копировать материалы проверки (к сожалению, следователь вправе отказать в этом, отказ можно обжаловать); переписать максимально близко к тексту содержимое материала. Знакомиться с материалами проверки можно совместно с адвокатом;





обратиться к адвокату, правозащитникам (в том числе, к ПЦ «Весна») за составлением жалобы на постановление и подать жалобу районному прокурору или начальнику следственного подразделения (отдела СК), которые вправе отменить жалуемое постановление.





При этом, осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, прокурор вправе:





проверить исполнение органом уголовного преследования требований закона о приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении;

отменить постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении проверки и направить материалы для проведения дополнительной проверки;

отменить постановление органа дознания, следователя или нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении проверки и возбудить уголовное дело.

Также постановление следователя может быть обжаловано в суд, эта жалоба будет рассмотрена в открытом или закрытом (по ходатайству участников) судебном заседании.





Зачем это нужно делать?

Зачем сейчас нужны эти жалобы, если нежелание властей расследовать факты пыток и привлекать к ответственности виновных совершенно очевидно?





«Мы убеждены в том, что каждое, даже незначительное, на первый взгляд, доказательство, которое следователь добудет под давлением жалоб, будет иметь значение, – уверен Павел Сапелко. – Потому что с каждым днем этих доказательств будет все меньше. Кроме того, так мы соберем еще и доказательства бездействия следователей, прокуроров и руководителей».





Что говорят международные органы и правозащитники?

Комитет против пыток ООН по итогам рассмотрения пятого периодического доклада Беларуси в Заключительных замечаниях настоятельно призвал Беларусь принять все необходимые меры для создания в Следственном комитете государства-участника особых специализированных подразделений для расследования жалоб на пытки и жестокое обращение – в том числе, на сексуальное насилие. Также он призвал обеспечить оперативное, эффективное и беспристрастное расследование всех сообщений о применении пыток и жестоком обращении, и принять меры для укрепления независимости Следственного комитета от исполнительной власти, чтобы он мог лучше выполнять свои функции. Комитет против пыток ООН призвал Беларусь гарантировать, чтобы в случае подозрений на применение пыток и жестокое обращение, подозреваемые немедленно отстранялись от исполнения своих служебных обязанностей на все время расследования.





«Те сведения, которые предоставлены подразделениям и следователям Следственного комитета, достаточны для возбуждения уголовного дела по факту пыток, превышения власти и других должностных преступлений, – комментирует Павел Сапелко. – Установление виновных и сбор доказательств должны осуществляться в рамках предварительного расследования с использованием всего предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством арсенала средств».





Правозащитники постоянно напоминают об обязательствах государства, предусмотренных Конвенцией против пыток: Беларусь, как государство-участник Конвенции, обязана предпринимать эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под ее юрисдикцией; никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток. Также Беларусь обязана обеспечить, чтобы все акты пыток рассматривались в соответствии с уголовным законодательством. То же относится к попытке подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие или участие в пытке.