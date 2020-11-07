



Oб этом сообщает RFI.





Тот факт, что произошло ограбление, было установлено, когда саудовская принцесса вернулась в свою квартиру в Париже в четверг утром, будучи отсутствующей там со средины августа.





Воры похитили около 30 сумок Hermès стоимостью 50 000 евро, ценные ювелирные изделия, в частности часы Cartier стоимостью 8000 евро и меховые шубы.





Как отмечается, воры попали в квартиру на проспекте Жоржа V, недалеко от Елисейских полей, не взламывая входные двери.





По словам следователей, на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев.





Полиция пока ожидает случая осуществить допрос 47-летней принцессы, которую после обнаружения преступления госпитализировали в шоковом состоянии.