У саудовской принцессы в Париже похитили сумочки и драгоценности на 1,5 млн евро
Отдел по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа расследует кражу сумок Hermès, меха Шанель и ювелирных изделий стоимостью до 1,5 миллиона евро, похищенных из квартиры, принадлежащей саудовской принцессе.
Oб этом сообщает RFI.
Тот факт, что произошло ограбление, было установлено, когда саудовская принцесса вернулась в свою квартиру в Париже в четверг утром, будучи отсутствующей там со средины августа.
Воры похитили около 30 сумок Hermès стоимостью 50 000 евро, ценные ювелирные изделия, в частности часы Cartier стоимостью 8000 евро и меховые шубы.
Как отмечается, воры попали в квартиру на проспекте Жоржа V, недалеко от Елисейских полей, не взламывая входные двери.
По словам следователей, на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев.
Полиция пока ожидает случая осуществить допрос 47-летней принцессы, которую после обнаружения преступления госпитализировали в шоковом состоянии.
08:30 07/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение