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В Могилеве возле дома задержали журналиста Владимира Лапцевича

В Могилеве сегодня вечером, 6 ноября, милиция задержала журналиста 6tv.by Владимира Лапцевича. Машина поджидала его у дома, сказали жене журналиста соседи. В Ленинском РОВД подтвердили, что Владимир Лапцевич находится у них, и мотивировали задержания якобы «недосиженными» сутками, сообщает правозащитный центр «Весна».


Жена Владимира Лапцевича рассказала правозащитникам, что журналист приехал на машине, припарковал ее и шел домой. Милиция задержала его возле подъезда. Соседи сказали супруге Лапцевича, что милицейская машина «его давно ждала».

Супруга Лапцевича рассказала, что она и младший сын видели в окно, как к Владимиру «подскочили милиционеры в форме, схватили за руки и поволокли к своей машине. Он отмахивался от них». По словам жены журналиста, из-за увиденного у младшего сына случилась истерика, у нее самой резко подскочило давление.

В Ленинском РОВД подтвердили, что Владимир Лапцевич находится у них, мотивировали задержания якобы «недосиженными» сутками, сообщают правозащитники.

Напомним, журналисту 6tv.by Владимиру Лапцевичу суд дал 12 и 13 суток ареста — признал участником несанкционированного мероприятия. Сначала в ИВС журналист попал вечером 5 августа, когда пришел в Ленинский РОВД и подал жалобу. Потом были суд и решение об аресте на 12 суток.

В следующий раз Лапцевича задержали в Могилеве в воскресенье, 27 сентября. Люди тогда снова вышли на акцию, но протест не состоялся. Могилевчан начали задерживать, едва они начали собираться в центре города.

Лапцевича задержали возле диагностического центра. 30 сентября судья Понасенко решила, что журналист был участником несанкционированного мероприятия 23 сентября — в день инаугурации Лукашенко. Она провела заседание без единого перерыва, не удовлетворила ни одного ходатайства и вынесла решение об аресте Лапцевича на 13 суток.
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