+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

СК возбудил уголовное дело в отношении 4 работников БМЗ

Управление Следственного комитета по Гомельской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении четверых работников ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», сообщает пресс-служба СК.




Дело касается событий 17 августа. В этот день «группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба».

В видео допроса,опубликованным СК, один из участников событий рассказывает, что рабочие остановили скраповоз и перекрыли доступ к печам, что привело к остановке сталеплавильных цехов.

По этому инциденту сотрудники СК опросили более 100 человек, изучили записи с камер видеонаблюдения на территории завода и видео в интернете.

Следователи установили организаторов и активных участников событий, «в действиях которых усматриваются признаки состава преступления». С подозреваемыми проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана позже.
REFORM.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]