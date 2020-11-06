



Так, к контактам 1-го уровня, относятся лица, имевшие тесный контакт (на расстоянии менее 1 метра на протяжении не менее 15 минут) с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, без средств защиты органов дыхания (маски, респираторы) в течение 4 дней до появления у заболевшего первых симптомов заболевания (в бессимптомной же форме – в течение 4 дней от даты забора материала) и 10 дней после даты забора материала для исследования на коронавирусную инфекцию.





Проще говоря, в случае выявления заболевания инфекцией COVID-19 у ребенка в школе, на самоизоляцию весь класс отправлять не будут. Скорее всего, это коснется лишь соседа, сидящего за одной партой с заболевшим. То же самое касается и рабочих коллективов. К контактам 1-го уровня не будут относиться все лица, находящиеся в одном кабинете, а лишь непосредственно те, кто имел тесный контакт с инфицированным без маски.





К контактам же 2-го уровня относятся только дети до 10 лет, посещающие учреждения дошкольного и общего среднего образования, имевшие вероятный контакт с лицом, имеющим COVID-19. Вероятный контакт – это взаимодействие на расстоянии от 1 до 2 метров не менее 15 минут без средств защиты органов дыхания с заболевшим лицом в детском саду или школе.





Контакты 1-го и 2-го уровней устанавливаются специалистами центра гигиены и эпидемиологии по результатам опроса заболевшего или же его законного представителя.





Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2020 года № 591 срок самоизоляции сокращен до 10 дней со дня прибытия в РБ или дня контакта, с заболевшим коронавирусом.