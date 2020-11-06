Замглавы МВД Казакевич встретился со студентами МГЛУ: цитаты

В ней участвовало около трех десятков человек, присутствовала также пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Встреча продлилась два часа, но уже менее чем через час после начала студенты стали покидать аудиторию, передает REFORM.by





Судя по цитатам и видео высказываний Геннадия Казакевича, которые разместили телеграм-каналы «МГЛУ за свободу» и «Студэнцкая думка», реакции аудитории и комментариям в каналах, студентам встреча не понравилась.





Например, речь шла о насилии силовиков в отношении протестующих. Казакевич предложил «абстрагироваться от ситуации в нашей стране» и обратить внимание на то, как действуют полицейские в США и Европе. «В США могут применить оружие и газ, а у нас это невозможно», — сказал он. Люди в зале расхохотались, так как беларусские силовики применяют слезоточивый газ практически на каждой акции в Минске. Казакевич поднял одну из смеявшихся девушек и потребовал объяснить, с чем она не согласна, но сперва требовал от нее назвать фамилию. Девушка назвала только имя и отказалась говорить.





Также Казакевич много говорил о том, что студентам навязали такую форму выражения мнения как протест, что они не должны нарушать закон, а должны организовывать массовые мероприятия и выражать свое мнение законно.





«Идею протеста в ваше сознание превносят. Вы должны сами понимать, что есть законные методы выражения своего несогласия. Вместо того, чтобы злиться на власть, можно было создать независимый союз студентов, например. Если не можете сами, приходите в МВД, я вам выдам милиционера, и он за руку вас заведет в Минюст», — пообещал замминистра.





А пока что задержания студентов в университете он считает законными.





«Бчб-флаги были? Были. Транспаранты были? Были. Значит, у вас в университете проводилось несанкционированное мероприятие. Сотрудники милиции предупреждали собравшихся и применили все законные способы для восстановления нарушенного порядка», — сказал Казакевич.





Он также критиковал независимые СМИ, а на вопрос о задержаниях журналистов заявил, что все было по закону: «У нас чётко прописано, что должен иметь при себе журналист. В противном случае это обычный человек», — сказал Казакевич (напомним, журналистов за время протестов задерживали более 300 раз, и большинстве случаев они были обозначены как пресса — прим. Reform.by).





Еще несколько цитат замглавы МВД Геннадия Казакевича со встречи со студентами:





«Я сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными или наоборот. Выборы прошли. И глава государства избран и, поверьте мне, выбран законно».

О насилии силовиков: «После выборов у нас началась уличная война. И невозможно прекратить массовые беспорядки без насилия. Человек, который выходит на несанкционированные мероприятия, который сознательно поднимает руку на сотрудника милиции, должен понимать, что будут применены все законно предоставленные методы».

Об изнасиловании мужчин дубинками: «Ни один факт изнасилования ни мужчин, ни женщин не был доказан. Согласно законодательству РБ, мужчину нельзя изнасиловать«. Казакевич также показал заготовленное видео, где женщина рассказывает об изнасиловании, и назвал ее профессиональной проституткой.

О воскресных маршах: «В прошлое воскресенье было 3000 человек. Хотя нет, скорее, 2600».

О телеграм-канале Nexta: «Мы про себя его называем «генералом Некстой». Вам не кажется, что такими призывами нами пытаются руководить извне?»

Об убитом Александре Тарайковском: «Я не буду говорить о его личности, хотя и знаю много. Смерть — это всегда трагедия. Неэтично комментировать это, запомните и через пару лет вы меня поймёте. В данный момент следствием проводятся экспертизы, чтобы установить произошедшее. Наберитесь терпения, мы всё узнаем в скором будущем». (Напомним, в понедельник истекает срок доследственной проверки, а дело до сих пор не возбуждено).

Также в телеграм-канале МГЛУ опубликовали показательное видео о том, как проходил диалог. Девушка спросила Казакевича, считает ли он законным, что микроавтобусы силовиков, задерживая людей, ездили по городу без номерных знаков. Он ушел от ответа, заявив, что девушка не называет никаких конкретных фактов, и ей нужно повзрослеть и говорить о том, что она знает.