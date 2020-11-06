В Жабинке парню, который бросил коктейль Молотова в машину милиции, дали 2,5 года «домашней химии»
В Жабинке 17-летнего подростка приговорили к 2,5 годам «домашней химии» за то, что в августе он бросил коктейль Молотова в припаркованный милицейский автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда, пишет TUT.BY
Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
По материалам дела 17-лентний подросток 11 августа нашел бутылку с горючей смесью в городском парке Жабинки. Парень взял с собой находку и пошел к центральной площади, а затем бросил коктейль Молотова в стоявшую там милицейскую машину — она разбилась рядом с авто, вспыхнуло пламя. Парень обвинялся по части 1 статьи 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), а также статье 364 (Угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.
Подросток полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и до суда написал явку с повинной. В итоге он был приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направление в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в милиции рассказали о том, что коктейль Молотова сделал 15-летний друг обвиняемого, а также сообщили, что из-за возгорания была повреждена обшивка служебного автомобиля.
19:02 06/11/2020
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