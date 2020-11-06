"Лістапад" отменили. Как вернуть деньги за билеты

"В связи с отменой XXVII Минского международного кинофестиваля «Ліcтапад» денежные средства за приобретенные билеты на фестивальные фильмы, а также на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля возвращаются в полном объеме с 6 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении Минкульта в Telegram.





В ведомстве уточнили, что для возврата денег за билеты необходимо обращаться в кассы кинотеатров, в которых они приобретались, либо к электронному онлайн-сервису по продаже билетов (если билет приобретался через операторов "Ticketpro", "Kvitki", "Bileti", "Kassy" и др.)









"Денежные средства возвращаются в полном объеме и в том виде, в котором были внесены покупателем (наличными, банковская карта)", - уточнили в Минкульте.



