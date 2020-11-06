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"Лістапад" отменили. Как вернуть деньги за билеты

Порядок возврата билетов на отмененный 27-й кинофестиваль "Лістапад" разъяснили в министерстве культуры Беларуси.

"В связи с отменой XXVII Минского международного кинофестиваля «Ліcтапад» денежные средства за приобретенные билеты на фестивальные фильмы, а также на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля возвращаются в полном объеме с 6 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении Минкульта в Telegram.

В ведомстве уточнили, что для возврата денег за билеты необходимо обращаться в кассы кинотеатров, в которых они приобретались, либо к электронному онлайн-сервису по продаже билетов (если билет приобретался через операторов "Ticketpro", "Kvitki", "Bileti", "Kassy" и др.)


"Денежные средства возвращаются в полном объеме и в том виде, в котором были внесены покупателем (наличными, банковская карта)", - уточнили в Минкульте.

Как сообщалось, 5 ноября, за день до открытия кинофестиваля, министерство культуры Беларуси объявило об его отмене в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, пишет interfax.by



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