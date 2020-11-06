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ВОЗ посоветовала всему миру готовиться к новой пандемии

Готовность к новой возможной вспышке болезни будет обсуждаться на ассамблее ВОЗ. В организации отметили, что намерены в будущем использовать опыт стран, которым удалось сдержать распространение коронавируса COVID-19

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Человечество должно начинать готовиться к новой пандемии. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, распространенном перед 73-й сессией Всемирной ассамблеи, которая должна пройти с 9 по 14 ноября, пишет РБК.

«Мы должны готовиться к следующей пандемии уже сейчас. В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним», — говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили, что рассмотрят резолюцию, которая должна усилить готовность государств к новым пандемиям за счет более строгого соблюдения международных медико-санитарных правил.

На Всемирной ассамблее организация должна рассмотреть несколько вопросов. Подготовка к следующей вероятной пандемии является одним из ключевых пунктов повестки. В заявлении ВОЗ также говорится, что человечество сможет победить коронавирусную инфекцию благодаря солидарным решениям в науке и медицине. В организации отметили, что многие страны и города успешно предотвратили или контролировали распространение инфекции с помощью комплексного научно обоснованного подхода, несмотря на глобальный кризис.

На ассамблее также обсудят реформу ВОЗ по достижению целей «трех миллиардов», объявленную в 2019 году. Реформа подразумевает охватить услугами здравоохранения до 2024 года еще 1 млрд человек; охватить еще 1 млрд человек более надежной защитой при чрезвычайных ситуациях; добиться повышения уровня здоровья и благополучия еще 1 млрд человек.
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