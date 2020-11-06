Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева с результатом в 50,52% голосов избирателей, сообщила в пятницу вечером Киевская городская избирательная комиссия, пишет Русская служба Би-би-си.









Пятница была последним днем, отведенным для обнародования результатов местных выборов, которые прошли на Украине 25 октября.





Результаты сразу двух экзит-поллов, которые проводились в Киеве в день выборов, показывали, что судьба мэрского кресла решится во втором туре выборов, а соперником Кличко станет кандидат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов.

Сам Попов, ранее заявлявший о готовности бороться за победу во втором туре выборов, пока не комментировал обнародованных избиркомом результатов.

Экзит-поллы и елка

В день выборов в Киеве проводилось два экзит-полла. Результаты обоих показывали, что нового мэра определит второй тур.





Опрос группы "Рейтинг" показал, что за Кличко проголосовало 47,8% избирателей, а за Александра Попова отдали голоса 8,6% киевлян.





Согласно результатам экзит-полла студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", Кличко набрал 45,9% голосов избирателей, а Попов - 9,6%.





В ночь после выборов Александр Попов был доволен данными экзит-поллов, которые давали ему возможность продолжить борьбу за кресло киевского мэра.





"Если мы продолжим бороться, то победим во втором туре", - заявил он на брифинге в своем штабе.





В то же время Виталий Кличко рассказал, что был удивлен, узнав, что второй результат на выборах показал именно Попов, а не кандидат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук или выдвиженец партии "Голос" Сергей Притула. Именно их наблюдатели чаще называли вероятными участниками второго тура выборов.





"Я думаю, ключевой избиратель, который за него (Попова) проголосовал, переехал в столицу на протяжении последних пяти лет… И у меня складывается такое впечатление, что избиратели Александра Попова - это люди, которые не помнят, что такое "елка" на Майдане, они не помнят, что такое Янукович в городе Киеве", - заявил Кличко на брифинге в ночь выборов.





Мэр Киева намекал на причастность Попова к событиям, приведшим к началу Евромайдана и, в конечном итоге, к бегству бывшего президента Виктора Януковича из страны.





В ночь на 30 ноября 2013 года Попов, занимавший тогда пост главы Киевской городской администрации, отдал распоряжение установить на Майдане Независимости новогоднюю елку. На главной площади Киева в то время проходил студенческий протест против сворачивания властью интеграции с Евросоюзом. Спецназ милиции, который якобы сопровождал коммунальщиков, устанавливавших елку, жестоко избил протестующих. Силовой разгон мирной акции дал начало серии масштабных акций протеста, приведших к падению власти.





Дело по обвинению Попова в превышении служебных полномочий рассматривалось в одном из киевских судов. В ноябре 2018 года пресс-служба политика заявила, что у дела против Попова истек срок давности.

В один тур

Уже в ночь выборов агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в киевском избиркоме сообщило, что по результатам обработки двух третей бюллетеней Кличко набирает около 51% голосов избирателей и, следовательно, выигрывает в первом туре.





На следующее утро после выборов в штабе Кличко заявили, что по результатам проведенного здесь параллельного подсчета бюллетеней, действующий мэр выиграл выборы в первом туре, набрав 50,9% голосов избирателей.





27 октября Кличко разместил в своих соцсетях фотографию поздравления с победой на выборах, полученного им от "друга Арни" - бывшего губернатора Калифорнии и знаменитого киноактера Арнольда Шварценеггера.



