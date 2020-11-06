



Выпускает их белорусская компания ООО «Мульти Лаб», которая занимается производством экспресс-тестов для диагностики инфекционных, гастроэнтерологических заболеваний, инфекций, передающихся половым путем и др.





Первая партия экспресс-тестов поступила в государственную аптечную сеть «Белфармация» и несколько частных аптек.





Пока в сети госаптек на территории района таких тестов в продаже нет. Но планируется, что они поступят в продажу дней через 10. В дальнейшем они будут поставляться по мере востребованности.





Цена на «Мульти Тест 010» для диагностики коронавирусной инфекции составляет около 30 рублей. Купить его можно без рецепта.





В комплект «Мульти Тест 010» входит тест-полоска, спиртовая салфетка, ланцет, буферный раствор, пипетка и пошаговая инструкция, где поясняется, как расшифровать результат: IgG означают, что в организме есть антитела, а IgМ – что человек болеет коронавирусом в данный момент.





Чтобы сделать тест, нужно протереть палец, сделать на нем прокол и добавить каплю крови и 4 капли буферного раствора в лунку на тест-кассете. Результат будет готов через 15 минут.





Заведующая Лунинецкой центральной районной аптекой №68 первой категории Александра Огиевич прокомментировала журналисту МП появившиеся в печати сообщения:





— В ближайшее время в наши аптеки такие тесты не планируется закупать, по крайней мере, я впервые об этом слышу. Возможно, в стационарные лечебные учреждения они и поступят.





Александра Агиевич удивилась сообщениям о том, что использовать тест можно самостоятельно в домашних условиях.





— Это не желательно, — сказала она. – Тем более, что он представляет собой вспомогательную диагностику, а значит результат не является окончательным при постановке диагноза.





Как рассказали в ООО «Мульти Лаб», регистрацию тест получил ещё 13 июля, и с этого времени фармацевтическое предприятие стало поставлять его в государственные и частные клиники. До этого он проходил длительные испытания, в том числе в поликлиниках.





Об импортных тестах речь пока не ведётся.