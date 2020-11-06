Минздрав продолжает убеждать: от коронавируса у нас не умирают
В Беларуси по официальной версии Минздрава количество жертв коронавируса по состоянию на 6 ноября составило 1 001 человек, хотя на самом деле их как минимум в 5 раз больше.
Таким образом, по уверениям ведомства, за последние сутки, как впрочем и в предыдущие дни, скончались три человека. Хотелось бы верить, но в реальности так не бывает.
Официально за сутки выявлен 991 новый случай заражения коронавирусом - это максимальный показатель по версии Минздрава - до этого 4 ноября сообщалось о 984 заболевших.
Всего за время пандемии в стране было выявлено 104 286 человек, заболевших коронавируской инфекцией.
"Белорусский партизан"
14:55 06/11/2020
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