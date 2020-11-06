Пульмонолог: даже легкая форма COVID-19 может влиять на легкие
Заведующая кафедрой фтизиопульмонологии Гомельского государственного медицинского университета Ирина Буйневич рассказала, как COVID-19 влияет на легкие и как быстро пациенты восстанавливаются после болезни, пишет БелТА.
COVID-19 и легкие: «Как правило, даже у пациентов с легкой формой будут изменения»
Завкафедрой фтизиопульмонологии уточняет, что, хотя поражение легких, которое развивается при коронавирусной инфекции, называют пневмонией, морфологически это не та классическая пневмония, с которой работают пульмонологи.
– Особенность этой инфекции в том, что даже у пациентов с легкой формой, у которых было незначительное повышение температуры на протяжении дней трех, как правило, будут изменения, визуализируемые при КТ, – говорит Ирина Буйневич. – Но во многих случаях эти процессы не оказывают влияния на состояние пациента, он бы и не догадывался о них, если бы не проведенное обследование.
Поэтому пульмонологи призывают без необходимости не назначать КТ, тем более проходить его по собственной инициативе.
Проходят ли со временем изменения в легких?
С новым типом коронавируса белорусские пульмонологи работают только полгода, но у них уже есть свои наблюдения.
– Очень часто бывает так: пациент делает КТ, в ходе которого находят изменения в легких, а проведенное через месяц контрольное исследование показывает, что изменения практически бесследно исчезли, – объясняет специалистка. – Иногда строение легкого после перенесенной инфекции восстанавливается долго.
По нашим рекомендациям, после перенесенной тяжелой ковидной пневмонии сделать КТ следует через три месяца с момента выздоровления, а затем повторное – через шесть. При легких формах вообще не рекомендуется контрольное КТ, но если в этом есть необходимость, то не ранее, чем через полгода.
Белорусские медики: симптоматика болезни нарастает достаточно медленно
– Дыхательный дискомфорт, одышка усиливаются в среднем на 6-7-й день, а разгар заболевания происходит, как правило, на 10-11-й, – говорит Ирина Буйневич. – Поэтому всех наших пациентов мы предупреждаем, что не стоит ждать быстрого выздоровления, симптомы заболевания могут быть до 20 дней. Некоторые тяжелые пациенты лечатся в стационаре и по два месяца, хотя и здесь все очень индивидуально.
По наблюдениям врачей, даже при большом объеме поражения легких некоторые пациенты чувствуют себя хорошо и не нуждаются в кислородной поддержке, что удивительно.
Что нужно делать, чтобы восстановиться после коронавируса?
Завкафедрой фтизиопульмонологии считает, что если у пациента не было одышки или необходимости в респираторной поддержке, то особая реабилитация ему не нужна.
– К тому же у людей, перенесших болезнь в легкой и среднетяжелой форме, проблем с дыхательной системой, как правило, не возникает, – рассказывает Ирина Буйневич. – У них возможны астенический синдром, слабость, потливость, приступы тахикардии, сердцебиения. В этом случае важна умеренная, дозированная физическая нагрузка.
Хороша ходьба, причем достаточно интенсивная, со скоростью минимум 4 км в час. Можно заниматься той же скандинавской ходьбой, чтобы задействовать и пояс верхних конечностей.
Источник: citydog.by
14:46 06/11/2020
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