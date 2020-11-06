– Поступает информация, что в страну не пускают студентов, которые учатся в Польше и Литве. А Лукашенко тем временем анонсировал, что в ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей, где, по его мнению, молодым белорусам «промывают мозги». Какие последствия могут быть у такого решения?





– Как говорят в России, это «бомбить Воронеж». То есть делать себе хуже. Подобные решения выглядят просто абсурдно.





Хотя все это не ново. В 2004-2005 годах самоизоляция была одним из столпов образовательной политики в Беларуси. Понятно, что сейчас главный мотив – все загерметизировать и вытолкнуть всех тех, у кого есть определенная самостотятельность в мышлении и действиях.





Но ведь власть все также переживает из-за утечки мозгов. Говорили, что и Болонский процесс ужасен, поскольку облегчает выезд молодых белорусов за границу. Но это естественный процесс: любая страна, которая думает о своем будущем, старается не только сохранять собственные кадры, но и охотится за чужими мозгами. Эта охота идет по всему миру.





Если сегодня белорусская власть пойдет по пути, когда циркуляция мозгов исключается, то останется только их утечка.





Чем более жесткие будут приниматься решения, тем больше молодые люди будут мотивированы покинуть страну.









– То есть мера о непризнании дипломов не заставит молодых белорусов отказаться от учебы за границей?





– Конечно, же нет. Наоборот только подстигнет их желание уехать навсегда.





Вместе с тем я не приувеличивал бы угрозу подобного рода заявлений и возможных решений. Частный бизнес, такой как IT, заинтересован в высококвалифицированных кадрах, поэтому там могут просто закрыть глаза на подобные меры.





А что касается государственных учреждений и предприятий, так там никогда и не поощрялся прием на работу людей с иностранными дипломами. Не только с западными – даже российские дипломы не всегда признавались.





В общем я сомневаюсь, что это заявление главы государства и возможные решения будут иметь хоть какую-нибудь перспективу. И система образования может спустить все на тормозах, и бизнес на это закроет глаза.





Идея власти о том, что можно защититься от проникновения в страну вредных с ее точки зрения идей и мыслей, является наивной – как будто мы живем в XIX веке.





– Можно найти статистику по количеству белорусских студентов, которые участся за границей. Например, в Польше их 6-7 тысяч. А существует ли статистика, как много из обучающихся за рубежом белорусов потом возвращается в страну?





– Такой статистики нет. Разные организации пробуют собирать информацию, но она не охватывает всех. Говорят, что в Беларусь возвращается около половины студентов. Но эта статистика довольна приблизительная.