Снайперы на крыше. Как Лукашенко открывал третью ветку метро

Церемония состоялась на станции «Ковальская Слобода» – около которой Лукашенко встречали с букетами и личной охраной. Людей было еще меньше, чем на его так называемой инаугурации.









Кстати, во время открытия Лукашенко подарили подарок с намеком - бесплатный проездной.





А для безопасности – ведь 80% беларусов все же "выбрали" этого человека – на зданиях неподалеку от мероприятия разместили снайперов.









Напомним, в Минске открываются четыре новые станции метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Их строили пять лет.





Для пассажиров новые станции метро откроются 7 ноября в 12:30.