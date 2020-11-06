СК: квартиру в Минске забросали "коктейлями Молотова"

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СК, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После чего, выйдя на улицу, они забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия.





Находящийся в квартире 40-летний мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. В результате происшествия поврежден балкон квартиры и входная дверь.



По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержано пятеро минчан, с их участием планируется проведение следственных действий.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.



