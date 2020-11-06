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В Могилеве введен масочный режим

Могилевский горисполком дополнил комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, утвержденный решением городского исполнительного комитета от 9 сентября 2020 года № 6-330.

    


Согласно решению от 4 ноября 2020 года № 8-86, с 5 ноября в Могилеве вводится масочный режим. В частности, обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности города:

магазины,
торговые центры,
объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи),
аптеки,
учреждения здравоохранения,
учреждения образования,
социального обслуживания населения,
спортивные объекты,
административные здания,
отделения банков, связи, почты,
объекты бытового обслуживания,
учреждения культуры,
общественный транспорт (в том числе, маршрутные такси, такси) и прочие объекты, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.
"Белорусский партизан"
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